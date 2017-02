Kylie Jenner et Tyga devraient eux aussi avoir leur propre propre spin-off !

Mais cette fois, le show se concentrerait sur...

La belle Kylie ne cesse faire parler d’elle et ce n’est pas fini. Quand tout se passe bien dans un couple, les gens ont tendance à se poser les bonnes questions et c’est ce qu’on fait nos deux tourtereaux. Ils ont décidé de passer à l’étape supérieure en se mariant ! Ce n’est plus qu’une question de temps puisque tout est déjà prévu, elle prévoit d’exposer son mariage au monde entier et ils devraient avoir eux aussi avoir leur propre propre spin-off de l’émission « L’incroyable Famille Kardashian » mais, cette fois, il serait consacré à Tyga.

Souvenez-vous de l’énorme succès de la demande en mariage de Kim Kardashian par Kris Humprhies il y six ans, la chaîne E! avait connu un record d’audiences.

« Kris a déjà prévu toutes les opportunités d'affaires pour Kylie et Tyga quand ils décideront de se marier. Dans le style Kardashian, Kris veut que tout soit filmé à la TV, la fête d'engagement, le mariage et même la lune de miel. Quand le moment sera le bon, grâce à Kris, Kylie et Tyga pourraient avoir leur propre spin-off qui se concentrerait sur leur mariage. Il y a une tonne d'argent disponible pour le show et Kris et Kylie sont toutes les deux des businesswomen avisées, donc les fans peuvent s'attendre à partager le processus de mariage ensemble aux côtés du couple heureux. »

Il semblerait que Kylie soit destiné à avoir le même destin que Kim.