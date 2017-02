Selena Gomez et The Weeknd sont à Paris pour plusieurs jours !

Ils ne se lâchent plus...

Nous pouvons dire que c’est l’amour fou entre les deux tourtereaux, ils ne se quittent plus. Abel Tesfaye est actuellement en pleine tournée et sa belle ne supporte pas l’idée d’être loin de lui pendant plusieurs semaines, elle l’a donc rejoint en Europe. Et cette semaine, c’est bien à Paris que vous pouvez retrouver le couple, d’ailleurs ce soir un peu plus de vingt mille chanceux auront l’occasion de retrouver le chanteur en concert à l’AccorHôtels Arena de Paris.

Mais avant le concert, le couple s’est accordé une petite sortie romantique dans la capitale ou d’ailleurs ils ont été paparazzié à la sortie de leur hôtel 5 étoiles.

Ils seront présent pour plusieurs jours, puisque H&M compte lancer le départ de la collection capsule de The Weeknd.