Meek Mill et The Game se mêlent du clash de Nicki Minaj et Remy Ma.

Est-ce le clash le plus violent de toute l’histoire du rap féminin ?

La tension entre les deux rappeuses est palpable et Nicki va devoir assumer son violent couplet puisque Remy Ma is back et cela s’annonce très sale.

« Sal*pe, je suis la meilleure. Je ne suis ni Kendrick ni Sia. Je suis le Iphone, tu es le Nokia. Tout le monde sait que tu es jalouse sal*pe, c'est très clair. Espèce de petite c*nnasse, pour être la reine du rap, tu dois vendre des albums… »

Ce sont les mots de Nicki dans « Make Love » à l’encontre de celle qui a passé huit longues années en zonzon pour avoir tiré sur Makeeda Barnes-Joseph dans l’abdomen.

Remy Ma ne pouvait en rester là, seulement vingt-quatre heures plus tard elle dévoile un Diss track « Shether » sur l’instru du beef entre Nas et Jay Z « Ether ».

Un duel qui oppose donc une Barbie à une Gangsta, vous nous direz que le combat est perdu d’avance… Et bien non puisque The Game vient de prendre la défense de Nicki Minaj.

En effet, Meek Mill, l’ex de la Barbz, semble avoir pris le parti de Remy Ma en likant sur les réseaux sociaux une image-montage qui montre son ex en train de se faire battre par celle-ci. The Game ne s’est empêché de réagir violemment à ce geste, qui prouve, selon lui, un manque de courage de sa part.

« Negro tu serais mort après que Drizzy t’a mis KO si Nicki n’avait pas été à tes côtés espèce de mauviette ingrate… Elle est la seule raison qui fait que tu as duré assez longtemps pour te prendre la tête avec moi… »

De ce fait, Nicki Minaj a elle aussi liké à son tour le post de The Game sur son compte Instagram.

En attendant la suite…