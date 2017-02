MHD faisait des Vines avant d’être connu !

A vous d'en juger...

MHD est né pour briller, seulement, le jeune prince de l’Afro Trap s’est cherché à un âge où tout le monde (ou presque) s’est cherché. - Allez assumez !

Et bien en effet, via l’application Vines, le rappeur s’est essayé à l’humour. Vines est une application où nombreux sont ceux qui ont réussi à se faire un nom comme Mister V, par exemple, avec des vidéos courtes de six secondes maximum. Découvrez notre petit prince de l’Afro Trap en mode Vines.

Force est de constater que l’humour n’était pas un bon filon pour le rappeur, lui qui à 22 ans a vu son album se faire certifier double disque de Platine.

Depuis deux ans et notamment grâce à la troisième partie de son « Afro Trap », un morceau rythmé et dansant dans lequel tout l’Île de France est à l’honneur. Depuis ce sont des millions de vues sur YouTube à chaque sortie et un engouement autour du phénomène, tellement, que nous vous avons annoncé ce matin le probable collaboration avec Booba…

Qu’en pensez-vous ?