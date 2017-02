Booba et MHD réunis sur un même son ?

Il s'annonce très sombre !

Alors que l'un vient de partager la huitième partie de son Afro Trap comptabilisant plus de cinq millions de vues en trois jours et que l'autre vient d'être certifié single de diamant avec son titre "DKR", une photo est apparue sur Instagram qui commence à faire jaser le rap français.

En effet, mise sur le profil de Booba il y a trois jours et sur celui de MHD le lendemain, les deux artistes ont partagé la même photo où ils apparaissent posés à Miami sur une voiture avec en légende : "#Tout est dit" pour le Duc et "#Un bail sombre" pour le Prince.

Une collaboration tant attendue qui risque de voir le jour très prochainement. Quelle sera la prod ? Sortira-t-elle avec un clip ? Quel sera le thème ? Tant de questions qu'on se pose sans vraiment de réponse pour l'instant, mais une chose est sûre…Le feat s'annonce sale !

En attendant d'avoir plus d'informations sur l'une des plus grosses collaborations de l'année, pensez-vous voir ce titre sur le prochain album de B2O ou sur le futur projet du Prince de l'Afro Trap ? Et que pensez-vous de ce featuring ? On attend vos avis !