Quand Jarod écrit une longue et belle lettre à Nekfeu...

Et que ce dernier lui répond !

Le rap est souvent victime de confrontations, de clashs, de qui sera le meilleur, qui sera le numéro un, mais il ne se résume heureusement pas qu'à cela.

On en a eu la preuve ce week-end en ce dimanche 26 février lorsque Jarod a dévoilé une lettre des plus sincères de huit mille caractères dans laquelle le rappeur s'excuse, félicite, parle de son admiration et souhaite donner de la force et de l'amour à Nekfeu.

Un très beau geste de la part de Jarod qui souhaitait que la lettre soit partagée au maximum afin de Nekfeu puisse la lire. C'est chose faite vu qu'en plus de la lire, le leader du S-Crew a même pris le temps de lui répondre.

Une belle preuve de respect et d'amitié dans cet univers si dur et violent par moment, on aimerait voir ça plus souvent ! Qu'avez-vous pensé de cette lettre signée du Caméléon ?