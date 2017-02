SCH va bientôt pouvoir s'acheter son 6.45I avec ça !

Le rappeur commence fort son année 2017.

Après une mixtape/album intitulée "A7" et ayant permis son ascension dans la cour des grands puis un second album "Anarchie" qui a rencontré un certain succès, le rappeur a dévoilé un titre inédit fin 2016 intitulé "6.45I".

Avec plus de seize millions de vues sur Youtube, le titre du S a été certifié par la SNEP single or avec plus de dix millions d'équivalent ventes. Une belle performance pour le rappeur marseillais découvert par Lacrim dont on aimerait bien revoir ensemble prochainement sur un titre depuis "Liquide".

On attend son prochain projet avec impatience et vous ?