Nekfeu continue de ravager le rap français avec ''Cyborg'' !

Deux récompenses de plus pour le Fenneck…

Alors que son album "Cyborg" fait des ravages dans le rap français en ayant été certifié double disque de platine en seulement sept semaines, certains titres de son projet ont également connu la gloire individuellement.

Alors que "Réalité Augmentée" a été certifié single or, c'est au tour de deux autres singles de l'album d'apparaître sur le Twitter de la SNEP.

Tout d'abord, "Mauvaise Graine" a été certifié Single Platine avec plus de vingt millions d'équivalent ventes en comptant les téléchargements et le streaming, une énorme victoire pour le rappeur parisien, mais qui ne s'arrête pas là…

Nekfeu continue sa lancée avec un deuxième single or attribué à son titre "Avant Tu Riais" équivalant à plus de dix millions de ventes. Le Fenneck arrache tout sur son passage et laisse peu de chance aux autres. Encore félicitations au patron de Seine Zoo !

Qui a validé son album "Cyborg" ?