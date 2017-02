Nicki Minaj violemment clashée par Remy Ma !

Après huit ans de prison, la rappeuse revient prendre le trône !

Alors que Nicki n'avait pas tellement de souci à se faire au niveau de la concurrence, l'ex de Meek Mill était à son aise, s'imaginant la couronne sur sa tête, jusqu'à même lancer des petites piques envers Miley Cyrus, Taylor Swift ou Mariah Carey.

Mais ça, c'était avant… En effet, la rappeuse du Bronx Remy Ma est sortie de prison après huit longues années passées derrière les barreaux pour avoir tiré sur Makeeda Barnes-Joseph dans l'abdomen. Une incarcération entrainant sa chute, BET Meilleure Rappeuse et un ASCAP, mais surtout l'ascension de la nouvelle Queen Of Rap qui ne lui a pas tellement plus, surtout quand cette dernière s'en prend à elle.

De retour dans la vie active, Remy Ma s'est remise au rap et pas avec n'importe qui. La rappeuse a dévoilé "All The Way Up" avec French Montana, Infared et Fat Joe, et c'est avec ce titre que Nicki s'est sûrement sentie menacée par Remy.

En effet, Nicki n'a pas arrêté de lancer des piques à son égard pensant que Remy Ma l'avait attaqué sur la chanson "Warning" (ce qui est faux d'après elle), elle a donc répliqué en dédiant tout un couplet à sa nouvelle ennemie dans son titre avec Gucci Mane intitulé "Make Love", et c'est sûrement l'une des plus grosses erreurs de sa vie !

Dans le violent couplet de "Make Love", Nicki balance : "Sal*pe, je suis la meilleure. Je ne suis ni Kendrick ni Sia. Je suis le Iphone, tu es le Nokia. Tout le monde sait que tu es jalouse sal*pe, c'est très clair. Espèce de petite c*nnasse, pour être la reine du rap, tu dois vendre des albums…"

Des paroles plutôt explicites qui ne sont pas passées à côté de Remy Ma, cette dernière lui a répondu seulement vingt-quatre heures après sur l'instru du beef entre Nas et Jay-Z intitulée "Ether" et remixée en "Shether". Dans ce titre de sept minutes, elle met à nu Nicki comme jamais et ça n'a pas du tout dû lui plaire !

En effet, Remy Ma affirme que Minaj est opportuniste avec les gens de son label, qu'elle s'est servie de Diddy pour copier Lil Kim, qu'elle a trompé son ex Meek Mill et surtout qu'elle a couché avec toute l'industrie ou encore qu'elle utilise des Ghostwriters tels que Lil Wayne ou Drake… Autant dire que Nicki en a pris pour son grade.

On attend donc sa réponse qui ne devrait pas tarder si la reine du moment souhaite garder sa place dans le rap game. En tout cas, le retour de Remy Ma a été largement validé ! Et vous, vous êtes plutôt Nicki ou Remy ?