Eminem de retour en Europe !

La légende de Détroit annonce officiellement son come-back.

Alors qu'on attend tous la sortie de son neuvième projet annoncé depuis plusieurs mois, des organisateurs d'un évènement viennent de confirmer la venue de Slim Shady en Europe !

Nous avons pu entendre de nouveau Eminem lors de son récent featuring avec Big Sean sur "No Favors", nous allons bientôt pouvoir le voir sur scène en …Angleterre !

C'est lors du Reading Leeds festival que le Rap God fait officiellement son come-back cet été en Europe. Ce festival anglais vient de dévoiler l'affiche avec le line-up complet avec en tête d'affiche Muse, Kasabian et Eminem. Marshall Mathers se produira donc le 25 août à Leads et le 27 à Reading. Un week-end attendu par tous depuis sa prestation l'été dernier au Lollapalooza brésilien.

Le rappeur a déjà mis les pieds sur cette scène en 2013, deux jours après sa performance au stade de France, et en avait d'ailleurs profité pour démarrer officieusement la promotion de son album "The Marshall Mathers LP 2".

On peut donc penser que ce retour annoncera la sortie de son neuvième album, on espère tout de même qu'il sortira avant. Dans tous les cas, Eminem sera bel et bien présent et vous pouvez dès à présent acheter les places sur ce lien.

Comptez-vous y aller ?