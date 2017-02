Beyoncé annule Coachella sur ordre de ses médecins !

La star a déçu ses fans...

Pourtant La Queen B avait vraiment assuré sur la scène des Grammy Awards. Une performance qu’elle ne pourra malheureusement pas rééditer sur scène en avril prochain. L’organisation du festival explique que l’équipe médicale de la star lui a conseillé d’avoir un calendrier moins rigoureux durant les prochains mois.

Des fans pas contents du tout, ils expliquent qu’ils comptaient se rendre au festival uniquement pour voir la chanteuse, tête d’affiche cette année.

Il faut dire les places sont à 400 $ la et 900 $ pour le pass VIP. Depuis l’annonce de la célébrité, le fameux ticket se vend au rabais, des prix qui ont déjà chuté de 12% deux mois avant le festival.

Pour le moment nous ne savons pas encore qui remplacera la chanteuse mais la fête n’est pas non plus gâchée ! Lorde, The xx, Bon Iver, Future, Gucci Mane, Kendrick Lamar, Justice, DJ Snake, Dj Khaled et tant d’autres seront de la partie.

Et la vraie bonne nouvelle est que l’année prochaine, Beyoncé devrait offrir un show à la mesure de son absence.