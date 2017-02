Le nouvel album ''HNDRXX'' de Future est disponible !

Un semaine après l'éponyme 'Future', l'artiste revient avec un nouvel album...

Mesdames et messieurs, qui peut sortir deux albums en une semaine à la surprise générale ?

Et non ce n’est pas un exploit que seul JuL pouvait réaliser. Faut-il venir de l’espace pour être aussi productif ? La réponse puisque oui puisque « l’astronaute », « l’ALTlien » alias Future et « L’Ovni » aka JuL sont deux rappeurs à avoir réalisé cette performance.

Le premier album était beaucoup plus ‘ghetto’, du rap brut par apport aux deuxième qui est plus RNB d’où les featurings avec « The Weeknd » et « Rihanna ». D’ailleurs seuls ces deux artistes ont collaboré avec le rappeur dans ce nouvel album.

Jess et Jimmy du Morning sont heureux de vous annoncer que vous pouvez découvrir en exclusivité le nouveau Future feat Rihanna sur Générations.

L'album est disponible sur les plateformes de téléchargement légal.

Et vous qu'avez vous pensé de cet album ?