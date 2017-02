P.Diddy est milliardaire !

Le rappeur a réussi à bâtir un véritable empire...

C’est officiel, le rappeur aux innombrables surnoms est milliardaire. Une fortune générée en partie par des artistes signés dans son label comme Notorious B.I.G mais surtout de ses différents business.

Le rappeur/producteur possèdent des restaurants, investissements, marque de vêtements, comme le DUC « il a des trois W il possède plusieurs noms d’domaines » … Et oui en 24 ans il est devenu le rappeur qui pèse le plus dans l’histoire du hip hop en devançant Jay Z, Drake et Dr Dre.

Un destin fabuleux et incroyable pour un homme qui vient de la street.

« J’étais un jeune mec d’Harlem qui ne pouvait même pas être serveur. Ils ne voulaient pas que je sois serveur. Alors tu sais ce que j’ai fait ? Je suis devenu milliardaire ! »

Une belle leçon de vie...