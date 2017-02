Ne m’appelez plus Kanye, appelez-moi Jésus !

Et ce Jésus à un visage plutôt familier non ?

C’est au coin de Hollywood Boulevard à Los Angeles que vous pouvez cette curieuse statue.

Cette statue dorée représente le rappeur Kanye West, portant des chaînes, des baskets Yeezy et une couronne d’épines. Elle est placée devant le Dolby Theatre où la cérémonie des Oscars aura lieu dimanche. Le sculpteur est un artiste anonyme qui travaille sous le pseudonyme de Plastic Jesus et sous la statue on peut lire « FALSE IDOL ».

Son inspiration provient des attentes démesurées qu’à le public envers les stars, en oubliant que ce sont des humains avec leurs défauts et leurs manquements.

« Lorsque les idoles échouent à répondre à toutes nos attentes, nous les crucifions tout simplement. »

« Nous devons réaliser que nos idoles font elles aussi des erreurs. »

L’artiste avait déjà créé deux statues des Oscars grandeur nature, l’une en train de sniffer de la cocaïne et l’autre en train de s’injecter de l’héroïne dans le bras, après la mort de Philip Seymour Hoffman par overdose il y a trois ans.