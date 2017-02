Jay-Z, premier rappeur à être nommé au Songwriters Hall of Fame !

C’est quand même plus de 100 millions de disque vendu depuis son premier album…

Jay-Z est le premier rappeur à rejoindre le panthéon des Songwriters.

Le temple des paroliers est devenu depuis sa création, en 1969 par Howie Richmond et Abe Olman, une véritable institution.

Il rejoint Bob Marley, Tom Jones, Leonard Cohen, David Bowie, Queen, Bruce Springsteen, Charles Aznavour, Michael Jackson, Nile Rodgers et d’autres…

Un publié a été communiqué de la part de Kenneth Gamble, Leon Huff et la Présidente Linda Moran.

« Avec notre liste de nommés pour 2017, le Songrwriters Hall of Fame entre définitivement dans la reconnaissance des créateurs de musique du 21e siècle tout en continuant à honorer les grands des décennies précédentes. La combinaison de sons contemporains et de hits intemporels du passé est cruciale dans la réussite d’une soirée. Les auteurs-compositeurs que nous honorons croisent les genres, les régions et même les frontières nationales – R&B, Rap, Pop et Rock & Roll des deux côtes, l’Amérique et la Suède. Nous sommes ravis de pouvoir encore une fois avoir la possibilité de présider un événement qui reconnaît la convergence de l’artisanat de la chanson et de la performance musicale au plus haut niveau. »

