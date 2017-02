Shay - Booba : Le divorce ?

Le rappeur suit le même procédé qu'avec Kaaris !

La rappeuse/chanteuse Shay est la nouvelle signature du 92I qui vient de sortir son premier album intitulé "Jolie Garce".

Un premier projet ayant connu un certain succès avec notamment "PMW" et ses trente-huit millions de vues, la chanteuse belge s'est positionnée comme la référence en matière de rap féminin.

Cependant, l'artiste signée par Booba vient de se faire unfollow sur Instagram par…Booba !

Mais que s'est-il passé ?

Rappelez-vous, on avait appris l'embrouille entre Kaaris et Booba lorsque ce dernier l'avait unfollow de son compte Instagram. Une guerre entre les deux qui ne s'est pas atténuée depuis, que va-t-il se passer entre Shay et le Duc dorénavant ?

Nous n'avons pas d'autres informations, nous savons seulement que ça ne sent pas bon pour Shay !

Qu'en pensez-vous ?