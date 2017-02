Encore un freestyle qui fera du bruit...

Est-il encore nécessaire de présenter Timal ? Bon…

C’est le nom d’un jeune rappeur originaire de Champs-sur-Marne (77) et Saint-Denis (93). A chaque vidéo, l’artiste exprime son talent et petit à petit il fait de plus en plus de bruit. Un rappeur au lourd potentiel qui faudra surveiller de très près cette année.

L'artiste est validé par son public !

Qu'en pensez-vous ?