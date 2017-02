Drake répond enfin aux attaques de Kanye West !

Ils a également profité de l'occasion pour parler de son futur projet qui devrait sortir prochainement.

Ce weekend Drizzy s’est confié dans son émission radio OVOSOUND sur l’état actuel de sa relation avec Kanye West.

Souvenez-vous, en novembre dernier, lors de l’un de ses nombreux dérapages sur scène, Yeezus a envoyé quelques piques à l’encontre de Drake.

« Khaled et Drake (…) et tout le monde. Est ce que c’est moi ou l’on a entendu cette chanson beaucoup trop de fois? ‘You say you wanna play for free. »

Le rappeur faisait référence au titre « For Free » du canadien et DJ ! Du coup ce weekend, Drake lui a répondu assez clairement.

« Je n’arrive pas vraiment à comprendre de quoi il parle la moitié du temps… On est passé de travailler sur un projet ensemble à lui qui nous salit publiquement, moi et DJ Khaled, pour être trop présents à la radio… Chacun ses problèmes. »

« Encore une fois, quand j’entend ça, je prends mes distances. Je ne comprends même pas où tu veux en venir. Peu importe ce que tu traverses, je l’accepte. Mais je ne le respecte pas du tout parce que moi et Khaled sommes des gens biens. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on est devenus tes cibles ce soir là. »

Drake en a profité également pour livrer plus de détails sur « More Life », son nouveau projet qui devrait voir le jour dans peu de temps. D’ailleurs deux extraits ont fuité !

« La playlist est basé sur le concept d’OVOSOUND Radio. C’est ce que vous découvrirez quand vous entendrez le projet. Ca s’enchaîne de manière homogène. Ce que je me suis demandé c’est : ‘Que se passerait-t-il si je faisais un OVOSOUND Radio mais que chaque morceau était un nouveau morceau de Drake. »

Qu'en pensez-vous ?