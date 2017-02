Quand les joueurs de NBA font du rap !

Ce n'est pas nouveau, la NBA et les basketteurs sont assimilés à la culture hip hop.

La NBA et les basketteurs sont assimilés à la culture hip hop. Que ce soit dans le style vestimentaire, leurs relations avec les rappeurs, ou la playlist des 2k, le hip hop est omniprésent, si bien que bon nombre de joueurs se sont essayés au rap…

Et on commence par l’homme le plus hip hop de la ligue de par son style vestimentaire et son attitude, nous parlons d’Allen Iverson ! En 2000, il s’est naturellement essayé au rap, sous le blaze « Jewelz » il sort « 40 bars » qui devait être l’introduction de son album. Des paroles jugées trop crues par David Stern et l’opinion public, Bubbachuk est contraint d’annuler l’album.

Ensuite direction les Cavs pour retrouver un vrai talent pour le rap et un homme qui sait varier les styles, Iman Shumpert. Le solide joueur a sorti une mixtape en 2012 « Th3 #Post90s » avec des gros banger et des sons plus posés.

Damian Lillard, lui, avait choqué les passionnés de hip hop lors d’un freestyle en direct à la radio. Le meneur des Portland Trail Blazers enchaîne les punchlines avec une aisance de folie. Son premier album est sorti octobre dernier sous le nom de « Dame D.O.L.L.A » avec des featurings variés comme Raphael Saadiq ou encore Lil Wayne et c’est vraiment du bon boulot.

Ron Artest est un passionné de rap et il ne s’en est jamais caché. En 2010, il a connu le succès avec « Champions ». Un morceau réalisé afin de célébrer leur victoire historique face aux Celtics au terme d’un game 7 en finale.

Comment parler de hip hop sans mentionner le Shaq ! Il est le joueur à avoir connu le plus grand succès en tant que rappeur. Une belle carrière pour celui qui savait tout faire sur et en dehors du terrain. On parle quand même de quatre albums entre 1993 et 1998, dont le premier était un vrai succès commercial. Des featurings avec les plus grands noms de la scène hip hop comme Jay Z, Method Man, Ice Cube ou encore Mobb Deep et Warren G et Dj Quik à la prod !

En France, rare sont les sportifs qui ont osé se lancer dans une carrière musicale. Seul Yannick Noah est parvenu à percer dans le domaine. Youri Djorkaeff nous avait lâché une daube avec « Vie dans ta lumière » ou encore le rugbyman Thomas Mège avec « Avec les filles je ne sais pas ». Mais puisque nous parlons de NBA, restons concentrés… Souvenez vous, en mai 2007, une figure voire la figure emblématique française de la NBA a eu l’idée de réaliser son rêve et de devenir chanteur. Et ce monsieur est Tony Parker ! Avec « Balance toi » écrit par Eloquence et produit par Leslie, Youssoupha et M. Pokora, le morceau s’est écoulé à pres de 50 000 exemplaires.