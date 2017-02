Drake : Deux extraits de ''More Life'' ont fuité !

Après "Views", sa nouvelle mixtape secoue déjà la toile sans même être sorti.

Récemment devenu l'artiste de l'année, Drake s'est placé parmi les légendes de la musique et chacun de ses faits et gestes sont traqués. De ses clashs à ses gourdes en passant par ses histoires d'amour, pas une seule journée ne passe sans qu'on entende parler de lui.

Après l'immense succès de son album "Views", la planète entière attend la sortie de son projet "More Life" dont elle a déjà pu entendre quatre extraits, et apparemment elle n'est pas encore assez satisfaite.

En effet, deux nouveaux extraits de son projet viennent de fuiter sur la toile pour le bonheur de tous mais certainement pour le malheur de Drake. Le premier (disponible ici) est un son cent pour cent hip-hop qui devrait satisfaire ses premiers fans cependant, la qualité sonore n'est pas optimale (diffusé en boîte de nuit ou lors d'une écoute privée).

Le deuxième titre s'intitule "Free Smoke" (disponible ici) et suit le style du premier titre, la mixtape s'annonce violente et risque de choquer le public l'ayant découvert sur "Hotline Bling" ou "One Dance".

En tout cas, nous connaissons déjà six titres de ce projet dont la date de sortie a été repoussée. L'attendez-vous autant que nous ?