Rihanna vient d'accomplir un nouvel exploit personnel !

Drake, Juventus, Billboard...La star américaine a eu un bel anniversaire.

Rihanna a célébré ses 29 ans le 20 février dernier et à cette occasion, la chanteuse a reçu plusieurs cadeaux.

Tout d'abord, Rihanna, ayant répondu en 2012 à un tweet de Pornhub en mettant les hashtags Brazilians et latinos qui correspondent sûrement à ses catégories préférées, s'est vue souhaiter son anniversaire par le célèbre site pornographique précisant avoir mis à jours ses catégories favorites.

La chanteuse s'est également fait souhaiter son anniversaire par le célèbre joueur de foot de la Juventus Paolo Dybala, mais pas seulement… Rihanna a également reçu son maillot dédicacé comme on peut le voir sur cette photo.

Même son ancien petit ami Drake, récemment séparé de Jennifer Lopez, lui a également souhaité un joyeux anniversaire en plein concert à Dublin. Une tentative pour reconquérir le coeur de sa dulcinée ou souhaite t-il rendre jaloux J.Lo ? En tout cas l'intention y était !

Mais le plus beau des cadeaux est arrivé avec un peu de retard. En effet, la star américaine vient de découvrir quel est son plus gros tube parmi ses douze années de carrière et ses innombrables hits.

C'est dans son dernier album "Anti" que Rihanna découvre que "Work" en featuring avec Drake devient son plus gros succès en dépassant "Umbrella", selon le magazine Billboard, en termes de performance dans le fameux "Hot 100" !

Félicitations à cette artiste en pleine préparation de son neuvième album qui risque également de faire naître de nouveaux tubes.