Sean Kingston en sang, les membres de Migos impliqués ?

Soulja Boy en serait la cause !

L'interprète de "Beautiful Girls" aurait reçu de violents coups hier en fin d'après-midi au Sands Expo et Convention Center à Las Vegas de la part de Migos.

D'après ceux présents sur place Kingston aurait eu un beef avec les membres de Migos après certaines paroles impliquant Soulja Boy dont Quavo n'est pas particulièrement fan.

Les trois rappeurs du groupe auraient frappé violemment Sean à coups de pied tout en piétinant sa tête. L'un des proches du chanteur jamaïcain aurait même tiré un coup de feu mais heureusement personne n'a été touché, ce dernier a été arrêté par la police de Vegas.

À l'arrivée des forces de l'ordre, Sean et Migos n'étaient plus présents sur place. Cependant, peu de temps après, Sean a tout de même été arrêté lors d'un arrêt de circulation et a "coopéré" sans pour autant donner de noms.

D'après TMZ, la police souhaite parler avec Migos, mais le groupe n'est pas recherchés par les forces de l'ordre. Une affaire à suivre de près, nous vous tiendrons informé dès que possible !

