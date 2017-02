Lacrim fait péter le compteur Instagram !

Le rappeur n'a jamais reçu autant de soutien qu'aujourd'hui.

Lacrim a déjà fait un sacré bout de chemin dans le rap, des dizaines de millions de vues et d'écoutes, des disques d'or et de platine, des concerts plein à craquer, et c'est loin d'être fini pour le rappeur de Chevilly-Larue.

En effet, Lacrim a prouvé, avec la sortie de ses deux nouveaux titres et de sa web série "Force et Honneur", que son public est toujours présent malgré le temps passé derrière les barreaux et qu'il le soutien jusqu'au bout.

Et c'est sur Instagram que l'ex détenu a reçu le meilleur des soutiens de la part de ses fans… Lacrim vient de passer la barre du million de fans sur Instagram. Un chiffre énorme quand on sait que même MHD, PNL ou encore Soprano ne l'atteignent pas sur le réseau social.

Une belle performance de plus signée Lacrim qui est en pleine préparation de son prochain album. Faites-vous partie du million d'abonnés qui attendent, entre autre, l'épisode 3 de "Force et Honneur" bientôt disponible ?