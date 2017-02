Booba obtient la plus haute certification avec ''DKR'' !

Tu veux détrôner le tuuuuuc ?

Nous vous avions déjà dit que nous ne doutions pas de la puissance de « DKR » mais personne ne s’attendait à le voir single de platine si rapidement après sa sortie.

Mais oui, souvenez-vous !

Hier, via son compte Facebook et Instagram le rappeur était heureux d’annoncer que le morceau est certifié single de diamant, soit la plus haute certification dans l’industrie de la musique avec plus de 35 millions d’écoutes en streaming et de ventes en digital.

Que veut dire « DKR » ? Le DUC fait référence à la ville sénégalaise de Dakar. Sur ce morceau, il s’est tourné vers ses origines africaines avec des notes de kora (une harpe-luth mandingue d’Afrique de l’Ouest), très utilisé dans les musiques traditionnelles sénégalaises. C’est également une consécration pour le beatmaker Jack Flaag, lui qui raconte que son père est le conteur Binda Ngazolo et qu’il a grandi dans un milieu artistique de par son influence.

« J’écoute Booba depuis que je suis enfant et c’était mon grand rêve de collaborer un jour avec lui. Une fois que j’ai obtenu son contact par mon associé Heezy Lee, j’ai envoyé plusieurs prods et Booba m’a répondu le lendemain. Pour 'DKR', c’est réellement la Kora d’Afrique de l’Ouest, que j’ai joué qui apporte la touche émotionnelle que je cherchais. »

Cette pépite de l’artiste comptabilise plus de 55 millions de vues sur Youtube.

Nous avons tous vu au moins une personne dans notre entourage fredonner le fameux « c’est pas le quartier qui me quitte, c’est moi j’quitte le quartier », nous avons tous vu femmes et hommes danser en soirée sur ces sonorités africaines, mais le plus étonnant ce sont personnes âgées. Oui oui, je vous invite à cliquer sur la photo ci-dessous.

Hormis ce charmant couple, la Evra’s Family aussi s’est ambiancé dessus et tant d'autres.

En résumé, BAH BRAVO MORRAY !