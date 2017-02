Le combat de boxe entre Soulja Boy et Chris Brown est annulé !

Après avoir monté la sauce pendant des semaines, le combat de coq n’aura finalement pas lieu…

Et non le fight, le plus attendu cette année par les fans de la scène hip hop ne verra pas le jour. Malgré un teasing de folie et un casting composé de Floyd Mayweather (coach de Soulja) et Mike Tyson (pour Chris), l’annonce est officielle !

Il y a peu, Soulja se montrait encore déterminé, plus que son adversaire comme peuvent en témoigner la série de tweets de l’interprète de « Crank That » !

« Le manager de Chris Brown a contacté mon manager la nuit dernière pour m'expliquer que le combat n'aura pas lieu. Il ne signera pas le contrat. Ne me posez jamais plus de questions sur cette merde. »

« Il est en train de jouer à la garce. Il ne veut pas signer le contrat pour boxer. »

Etes-vous déçus de l’annonce ?