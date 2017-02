Big Sean chante avec des enfants de l’école élémentaire.

Comme à son habitude l’émission « The Ellen Show » fait le spectacle !

La semaine dernière le rappeur Big Sean avait participé à un clip réalisé par des enfants en CE1 et grâce à leur professeur, les élèves ont réalisé un véritable tube ! Le morceau « Michael Bonner » est devenu viral en peu de temps, tellement, que la présentatrice de l’émission les a d’ailleurs tous invités sur son plateau de télévisé.

Et pour l’occasion, le plateau s’est transformé en mini studio, le professeur Bonner et ses élèves ont décidé de revisiter le morceau.

'Read It' – The Ellen Remix ft. Ellen, Big Sean, Lin-Manuel Miranda, Ice Cube, Migos & Ty Dolla $ign

Ellen helped Mr. Bonner and his second grade class put together a music video for their original anthem... with a little help from some famous faces. Check it out!