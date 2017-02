MHD a attrapé l'homme aux cheveux rouges !

Le méchant des clips de PNL a été retrouvé par le prince de l'Afrotrap...

Macha Django, le méchant aux cheveux rouges dans la trilogie « Naha », « Onizuka » et « Béné » de PNL était l’homme « le plus recherché de France » (tout est relatif) à cause de son comportement violent dans les clips. Il a même reçu des menaces de mort, de la part de certains fans du groupe de rap de Corbeilles Essonne. C’est surréaliste mais c’est véridique.

Cela a provoqué de nombreuses réactions sur la toile.

D'ailleurs le duo composé de Nos et Ademo a appuyé sa com sur celui qu'on appelle « Coca Cola » en référence à ses cheveux rouges comme la célèbre boisson en plaçant des affiches de lui avec un numéro de telephone. Derrière ce numéro se cachait l’annonce de la date de sortie du troisième épisode de la série de clip dévoilé par le groupe.

Et puis aujourd’hui, c’est MHD qui nous dévoile une vidéo où il prétend, avec beaucoup de dérision, avoir « attrapé » le mec aux cheveux rouges.