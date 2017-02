PNL passe encore sur BFM Tv !

Pourquoi le groupe de rap PNL séduit les jeunes ? C'est la question qu'il se pose…

PNL, c'est des centaines de milliers d'albums vendus, des dizaines de millions de vues sur Youtube, des titres devenus des évènements et récemment un Bercy rempli en seulement trente minutes précédé d'une tournée des Zeniths.

PNL, c'est le groupe de rap dont tout le monde parle ayant séduit la plupart des jeunes, et c'est la chaine d'information de la TNT qui en parle à nouveau…

En effet, BFM Tv parle à nouveau de PNL et de son impact sur les jeunes dans un micro reportage. Ademo et Nos sont des phénomènes qui ne cessent de faire parler d'eux et dont seul les jeunes comprennent cette ascension et ce succès sans précédent, que BFM aimerait bien comprendre.

Et vous, PNL vous a également séduit ?