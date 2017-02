Trois grandes stars américaines veulent la musique de Zaho !

Cette dernière a refusé de la vendre…

Le retour de Zaho aura été fracassant ! En revenant sur le devant de la scène avec l'une des plus grosses révélations du rap français du nom de MHD, la chanteuse a fait fort en invitant le rappeur du 19 ème sur "Laissez-les Kouma" qui comptabilise à ce jour plus de 57 millions de vues ! Un come-back devenu officiel avec la sortie d'un nouvel album "Le monde à l'envers" disponible depuis le 17 février dernier qui fait apparement sensation outre-Atlantique.

En effet, l'un des titres de son projet a attiré l'attention de trois stars américaines qui ont souhaité racheter les droits de "Je rentre à la maison".

C'est Zaho elle-même qui le raconte lors d'une interview donnée à Pure Chart : "Il y a quelqu'un qui a fait écouter "Je rentre à la maison" à des managers de gens connus, et en dernière minute, on m'a appelée pour me dire qu'ils le voulaient absolument. Kanye West était intéressé par le morceau et la personne qui s'occupe de placer des sons pour Rihanna et Justin Bieber aussi. Ils trouvaient qu'il avait un potentiel"

Cependant, voici la réponse qu'a donné la chanteuse aux managers : "Je peux vous en faire d'autres mais je garde celui-là, je ne peux pas vous le donner"

Comment peut-on passer à côté de Rihanna, Justin Bieber ou encore Kanye West ? Tout simplement pour l'amour de la musique : "J'ai beaucoup d'attachement à ce morceau-là. Il avait exactement sa place dans l'album. Et c'est mon quota d'émotion et de mélancolie"

Cartes en main, Zaho refuse de céder les droits de ce titre, mais pense tout de même à composer de nouvelles mélodies pour le pays de l'Oncle Sam : "Ils voulaient garder le même refrain. Du coup, on va leur proposer d'autre truc. (...) Ça aurait pu se faire, ils auraient pu garder ma voix pour le refrain"

Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ?