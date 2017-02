Chance The Rapper refuse dix millions de dollars !

Le rappeur de Chicago n'a d'ordre à recevoir de personne !

Chance The Rapper est certainement l'une des plus grosses révélations du rap américain à l'instar de Kendrick Lamar ou encore Migos. Depuis son succès sur "Acid Rap", nombreux sont les labels à vouloir poser la main sur ce diamant brut et d'autant plus après avoir décroché trois Grammy Awards la semaine dernière dont le Grammy du meilleur album Rap pour "Coloring Book".

Selon PageSix, l'artiste aurait refusé pas moins de dix millions de dollars provenant d'un label afin de garder son indépendance. D'après une source proche de Chance : "Tous les labels essaient de l'avoir. Il gagne énormément tout seul… Avant il refusait des offres de 5 millions de dollars, maintenant c'est 10 millions de dollars [...] Il va peut-être faire quelque chose avec Apple, mais pas avec un label, il va rester indépendant."

Vrai musicien et passionné, le rappeur de Chicago n'a jamais voulu vendre sa musique qui vaut pourtant de l'or et d'autant plus avec toutes ses récompenses qu'il décroche l'une après l'autre, donc comment génère-t-il ses revenus ?

C'est lors d'un entretient avec Vanity Fair que Chance The Rapper s'est exprimé sur le sujet : "Je me fais de l'argent avec les tournées et le merchandising. Je crois profondément que si tu fais des efforts dans quelque chose et que tu le fais proprement, tu n'es pas forcément obligé de passer par les chemins conventionnels."

Un bel exemple de carrière qui est très difficile à garder, qu'aurez-vous fait à sa place ?