Viceland présente : Marseille, le son des quartiers nord !

Le documentaire sera disponible le 20 février prochain à 21 heures.

Marseille, ville connue pour être la capitale mondiale de l'héroïne depuis la French Connection, seule ville française à avoir remporté la Ligue des champions, mais sûrement la ville la plus touchée par les histoires de trafics et règlements de comptes.

Capitale de la drogue et du crime, la cité phocéenne a souvent fait les gros titres et continue toujours de faire la une des médias, mais cette fois-ci en bien.

En effet, Marseille représente une grande partie des plus grands artistes de rap français toutes générations confondues tels que la Fonky Family, IAM, Psy 4 De La Rime pour les anciens, comme SCH, Elams, Hooss, Naps, YL et bien évidemment Jul pour les nouveaux, et on en passe !

Viceland va présenter lors d'un documentaire sur le son des quartiers nord revenus au centre de la scène rap française, tel que Jul et sa carrière sans précédent, de plus en plus de rappeur marseillais s'imposent au niveau national. Giurri Mafia, Ghetto Phénomène, Numbers, l'Algérino, MOH, Dadinho ou encore La Coza seront tous dans ce documentaire réalisé par Viceland.

Si vous souhaitez partir avec le réalisateur et romancier Jérémie Guez à la rencontre de cette scène en pleine ébullition, cela se passera lundi prochain à 21 heures sur la chaîne TV Viceland.