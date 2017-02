Maitre Gims fait visiter sa nouvelle villa de luxe au Maroc !

Et elle va en faire rêver plus d'un(e)…

Succès sur succès, le chanteur est sans aucun doute le plus gros vendeur de rap en France avec un compte en banque qui augmente aussi vite que son nombre de vues Youtube.

Alors que le leader de la Sexion d'Assaut est en procès avec son ancien ami et producteur Dawala pour des faibles droits d'auteur, le chanteur s'est offert une luxueuse villa au Maroc.

Décidément Gims apprécie beaucoup le Maroc vu que c'est la seconde maison qu'il vient de s'offrir dans le pays du couchant lointain. Déjà que la première (ci-dessus) était sublime, la seconde est un tout autre niveau !

Maitre Gims, tel un agent immobilier, nous fait visiter son immense demeure à travers son compte Snapchat. Piscine intérieur et extérieur, salle de cinema, salons, immense cuisine et on en passe… Une villa digne d'un film de mafieux qui va vous faire saliver !