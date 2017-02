Drake tente de sauver la vie d'un homme !

Un homme a tenté de se suicider après son concert à Manchester

Décidément Drake n'arrête pas de faire parler de lui autant en bien qu'en mal. Après la chute de Travis Scott à son concert, l'histoire du voile et avoir clashé Chris Brown/Soulja Boy et Omarion, Drizzy a de nouveau fait parler de lui.

En effet, Samedi dernier aux alentours de 5 heures 40 du matin à Manchester un homme a voulu mettre fin à ses jours en sautant d'un pont longeant la Mancunian Way. La police n'a pas perdu de temps et a décidé de fermer la circulation immobilisant le tourbus de Drake qui se trouvait dans le coin.

D'après un inspecteur de police, un membre de l'entourage de Drake serait descendu du bus et aurait proposé à l'agent que Drizzy parle au suicidaire et tente de le sauver. Un beau geste de l'artiste de l'année qui sera cependant décliné, l'homme n'a heureusement pas sauté et a été emmené à l'hôpital sain et sauf.

Drake voulait-il se rattraper de ses différentes polémiques, souhaitait-il simplement sauver l'homme ou voulait-il surtout rentrer chez lui rapidement ? On attend vos avis !