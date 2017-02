Un autre documentaire sur Notorious B.I.G en préparation !

Avec la complicité de Voletta Wallace, mère du rappeur.

Déjà vingt ans que l'une des plus grandes stars du rap est partie… A cette occasion, un nouveau documentaire sur l'artiste va voir le jour baptisé "Notorious B.I.G. : One More Chance". Validé par Voletta Wallace, mère de Biggy, le documentaire se focalisera sur l'héritage laissé par l'artiste à travers la planète.

Un énième documentaire afin de rendre hommage à cet artiste hors du commun. Produit par les frères Malloy, ce projet n'a pas encore de date de sortie mais a bel et bien été confirmé par Submarine Entertainment et ByStorm Film à l'occasion du festival du film de Berlin.

En attendant de voir le nouveau documentaire sur l'héritage de Christopher Wallace, on attend le 16 juin prochain pour enfin découvrir le biopic sur Tupac dans lequel apparaîtra bien évidemment Notorious Big !