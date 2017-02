Quand Selena Gomez règle l'addition très élevée de The Weeknd !

Elle n'aurait peut-être pas dû laisser sa carte bancaire…

Lundi dernier The Weeknd s'est rendu chez Dave&Buster à Hollywood afin de fêter son 27e anniversaire. Accompagné de French Montana, 2 Chainz, Big Sean, Travis Scott, Migos et Bryson Tiller, entre open bar et divers jeux, le chanteur a passé une très bonne soirée.

Cependant, une bonne soirée a un coût et c'est Selena Gomez qui en a fait les frais. En voyage à New York pour la Fashion Week, la chanteuse n'a pas pu être présente à la soirée de The Weeknd mais a tout de même laissé sa carte de crédit pour régler l'addition.

Une addition salée qui s'élève tout de même à… trente mille dollars !

Née le 16 février on espère que cela ne lui portera pas malheur ! On se doute qu'une seconde soirée se prépare afin de fêter son anniversaire le jour j, cependant, Selena Gomez sera-t-elle à nouveau aussi généreuse ?