Amber Rose clarifie la situation avec Wiz Khalifa.

Pour le plus grand bonheur de Sebastian, leur fils.

Amber Rose a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation amoureuse! Elle a décidé de revenir sur le fameux baiser échangé sur le tapis rouge.

« S’’il vous plaît, laissez-moi l’opportunité de vous faire part de ma situation. Je suis super triste et je souhaite expliquer à mes fans ce qu’il se passe dans ma vie. Wiz et moi formons une famille, et nous serons une famille pour le reste de notre vie pour Sebastian. »

« Nous avons traversé l’enfer et nous en sommes revenus, donc un baiser sur les lèvres pour une photo et une soirée de fun n’est pas une affaire d’était pour nous. Nous sommes en excellents termes, mais nous sommes divorcés et non pas ensemble. »

Quant à ceux qui se demandent si la starlette est toujours avec Val Chmerkovskiy…

« La formidable personne avec laquelle j’ai passé ces cinq derniers mois et moi-même avons rompu pour des raisons personnelles, mais nous prenons toujours soin l’un de l’autre. »

Amber Rose est donc célibataire...