Kanye West souffre de perte de mémoire !

C'est ce qu'a déclaré un proche du rappeur...

Depuis sa sortie l’année dernière du centre hospitalier pour cause de « psychose temporaire », on pensait Kanye West sain et sauf… Et pourtant Malik Yusef, un ami et collaborateur de longue date a expliqué que le rappeur souffrait encore de pertes de mémoire.

« Sa mémoire revient, ce qui est vraiment génial. Il prend soin de lui et passe du temps avec sa famille. Et puis, ça lui fait du bien de voir son fils grandir, marcher ou simplement jouer avec ses jouets. »

Le rappeur semble avoir besoin de repos pour retrouver la totalité de ses capacités...