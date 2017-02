Découvrez le nouveau duo de Jay Z et Beyonce !

Le couple a fait une surprise à son public juste après les Grammy Awards...

Pour sa première apparition télévisée depuis l’annonce de sa grossesse, Queen B a mis le paquet en délivrant une performance mémorable sur « Scandcastles » et « Love Drought ». Mais pour le plus grand plaisir de ses fans, la femme de Jay Z a décidé de dévoiler un titre inédit en collaboration avec son mari et DJ Khaled. C’est juste après les Grammy Awards que le producteur a dévoilé dans la surprise la plus totale, « Shining » un nouveau titre qu’il a produit.

Qu'en pensez-vous ?