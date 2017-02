Ninho décroche un single or !

Le rappeur a cumulé plus de dix millions de ventes sur...

Le 21 octobre dernier, Ninho a dévoilé sa mixtape "M.I.L.S" ayant connue un certain succès. Un projet hétéroclite dans lequel on a pu voir l'artiste dans son domaine de prédilection, mais aussi dans des sons plus love comme "Dis-moi que tu m'aimes".

Et c'est avec ce dernier que Ninho décroche le single d'or avec plus de dix millions de ventes cumulées. Une belle victoire pour le jeune rappeur du 91 en pleine ascension qui n'est pas près de s'arrêter.

En attendant la sortie de son premier album, on vous laisse parcourir sa discographie et découvrir (si ce n'est déjà fait) cet artiste aux multiples talents !