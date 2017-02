Les rappeurs de Torcy reviennent encore plus énervés !

La Malfrappe est un collectif composé de 3 MC’s d’une vingtaine d’années, qui fait partie de cette jeune génération d’artistes qui voit son succès s’agrandir via Internet. Le groupe est présenté comme une des nouvelles révélations venue d’Île de France et plus précisément de Torcy en Seine et Marne.

Découvrez leur nouveau clip « La Droga »

Qu'en pensez-vous ?