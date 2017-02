Wiz Khalifa et Amber Rose en couple !

Les ex-époux de nouveau ensemble !

Fraichement séparée de Val Chmerkovskiy, danseur de l’émission « Dancing With The Starts », après cinq mois de romance la star aux forme généreuses est donc retombée sous le charme de son ex-époux. Et c’est avec une photo d’un de leurs baisers qu’Amber Rose avait choisi d’officialiser sa relation.

Le danseur de son côté a partagé un cliché sur Instagam où il reprend une célèbre citation du philosophe Confucius. « L’homme de bien ne demande rien qu’à lui-même ; l’homme de peu demande tout aux autres. »

C'est leur petit Sebastian âgé de 3 ans qui doit être content.