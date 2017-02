Drake répond aux accusations d'islamophobie !

Après avoir demandé à des jeunes filles de retirer leur voile en plein concert, le rappeur a créé une nouvelle polémique.

Rappelez-vous, entre deux chansons l'artiste de l'année a demandé à quatre jeunes femmes de retirer leur voile. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue et qui a bien évidemment créer une polémique dans le monde entier en le qualifiant d'islamophobe.

Afin de s'excuser et de s'expliquer sur ses paroles, Drizzy raconte dans un long paragraphe partagé sur son compte Instagram qu'il a juste demandé à une fan de retirer son écharpe. Une accusation fausse et un discours détourné par les médias selon Drake qui raconte son point de vue :

"Chaque soir, je tente de terminer chacun de mes shows dans l'unité et l'amour. Découvrir que j'ai été utilisé pour une fausse histoire - que soi-disant j'aurais manqué de respect aux musulmans - me dévaste. Durant mon show, le 2 à Londres, je parlais à quatre femmes. L'une d'entre elles portait une veste et un foulard d'hiver. J'ai fait un commentaire ne disant de lui enlever cette écharpe parce que j'aime être amical avec mes fans. Je sais ce qu'est un hijab et je ne ferais jamais de commentaires irrespectueux de ce genre parce que dans mon entourage certains en portent. Je suis fier que mes plus proches amis et mes fans soient de différentes religions et de races."

