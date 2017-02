Qu'ont fait nos rappeurs aux Victoires de la musique 2017 ?

Qui de Georgio, Jul, Kool Shen et MHD est reparti avec son trophée?

Vendredi soir a eu lieu la 32e cérémonie des Victoires de la musique et nous attendions avec impatience les deux catégories dans lesquelles le rapbrillait.

Mais alors que nous aurions voulu voir Pnl nominé dans la catégorie Album de chansons et remporté la victoire, c'est Benjamin Biolay qui est à nouveau sacré.

Cependant, le rap a tout de même été présent lors de cette cérémonie. Bien évidemment dans la catégorie du meilleur album urbain dans laquelle Georgio, Jul et Kool Shen se sont affrontés mais également dans la meilleure chanson originale avec MHD face à Véronique Sanson, Amir et Vianney.

Pour le meilleur album urbain c'est, sans trop de surprise, Jul qui remporte la catégorie avec son album "My World". Le rappeur marseillais, présent à cette soirée, a chanté en direct son plus gros titre "Tchikita", dépassant la barre des cent millions de vues sur Youtube, et "Je ne suis pas fou" sur le plateau des victoires de la musique, on vous laisse réécouter ou écouter cette performance.

Et enfin, nous avions eu la surprise de voir MHD nominé face à des stars de la chanson française dans la catégorie de la meilleure chanson originale, mais malheureusement c'est "Je m'en vais" de Vianney qui remporte ce prix face au titre du Prince de l'Afro-Trap "A kele Nta" qui a été chanté en live. Costumes, musiciens, mise en scène, tout a été mis en œuvre pour une performance digne de l'artiste du 19ème arrondissement de Paris.

Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie ?