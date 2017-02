Retour sur la 59e cérémonie des Grammy Awards

Beyoncé s'est fait voler la vedette par...

Une soirée attendue dans le monde entier. Diffusée hier soir sur la chaîne américaine CBS, James Corden a su animer et tenir cette 59e cérémonie des Grammy Awards dans laquelle Beyoncé était attendue au tournant. Nominée dans neuf catégories incluant les trois plus prestigieuses, la femme de Jay-Z a malheureusement été devancée par... Adèle.

Sur l'album de l'année, le meilleur enregistrement, la meilleure prestation pop solo et la meilleure chanson c'est la chanteuse britannique qui a tout raflé. Mais l'interprète de "Hello" n'a pas hésité à clamer son amour à son idole Beyoncé : "Reine Bey, je t'adore. Tu émeus mon âme chaque jour (...) Je veux que tu sois ma maman." et a même refusé le Grammy du meilleur album de l'année étant une fan incontestée de Queen B. Cette dernière a même laché quelques larmes face aux discours émouvant et sincère d'Adèle.

Cependant, Queen B n'est pas repartie bredouille, en effet, la reine du RnB a tout de même remporté le prix du meilleur album urbain contemporain avec "Lemonade" . Nous avons également découvert après la soirée le nouveau titre de Dj Khaled dans lequel elle apparait aux côtés de son mari sur une collaboration intitulée "Shining".

Au niveau des rappeurs, Drake et Chance The rapper ont dominé le classement

Dans la meilleure performance rap c'est Chance en featuring avec Lil Wayne et 2 Chainz qui décroche le Grammy avec le titre "No Problem".

Dans la meilleure collaboration rap/chant, Drake remporte le prix grâce à "Hotline Bling" qui comptabilise plus d'un milliard de vues sur Youtube et qui a permis également de gagner le Grammy de la meilleure chanson rap. Et le meilleur album de rap revient à…Chance The Rapper et son "Coloring Book".

Une soirée aussi longue que la liste des catégories et de ses gagnants disponibles sur ce lien, on vous laisse découvrir les vainqueurs de cette 59e Ceremonie des Grammy Awards, soirée à laquelle Rihanna a trouvé le moyen de faire passer le temps de cette soirée interminable. En effet, la chanteuse a été surprise en train de boire de l'alcool dans une flasque durant la cérémonie en attendant l'Ater Party !

Qu'avez-vous pensez de cette cérémonie et de ses gagnants ?