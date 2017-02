Drake x J-LO c’est terminé !

Après Rihanna et Nicki Minaj c'est à son tour...

« Si c’est censé se produire, ça se fera, et pour les bonnes raisons. »

Ce sont les mots qu’elle avait laissé échapper sur la toile, il y a quelques jours. Oui on sentait la fin arriver…

Et bien on vient de l’apprendre, le super couple n’est officiellement plus.

Selon un média américain, "Malgré tout ils ne sont pas fâchés, ils ont simplement refroidis les choses et ce n’est plus aussi rapide qu’au début. Ils peuvent très bien aller dîner demain ou dans un mois. Ils comptent l’un pour l’autre, mais font leurs vies chacun de leur côté pour le moment."

Voici quelques réactions d'internautes.

Êtes-vous tristes ?