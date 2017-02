Le sexe des jumeaux de Beyoncé dévoilé !

Ce sont les mots de Mathew Knowles, son père...

Il y a un peu plus d’une semaine, nous avons appris que Beyoncé attendait des jumeaux ! De quoi rendre heureux le couple le plus puissant de l’industrie et la petite Blue Ivy.

Mathew Knowles, le père de Queen B, vient de faire une belle bourde. En effet, il pourrait avoir sans le vouloir révélé le sexe des jumeaux.

Lors de l’émission « The Insider », il décrit le moment où il a appris qu’il allait être grand père une nouvelle fois.

« J’ai été surpris. J’ai reçu un texto et je me suis demandé : “pourquoi cette personne me félicite-t-elle ?” Je n’étais même pas au courant ! »

« Et Blue Ivy va avoir des frères et sœurs. »

La journaliste a immédiatement rebondit…

- « Cela veut-il dire que Beyoncé attend un garçon et un fille ? »

- « Oh, je n’en sais rien. Je n’ai dit ça juste parce que je ne sais pas s’il s’agit de garçons ou de filles. »

Alors est-ce un lapsus ? Qu'en pensez-vous ?