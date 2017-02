Beyoncé attaquée en justice !

Un sample qui coûte très très cher !

Au début du morceau « Formation » de l’album « Lemonade », on peut entendre :

« What happened after New Orleans ? Bitch, I’m back. By popular demand ».

Ce sont des mots prononcés par Anthony Barre aka Messy Mya, une célébrité Youtube tué en 2010. Ce petit sample qui pose problème, puisque la sœur de l’homme réclame 20 millions de dollars pour avoir utilisé ces paroles sans autorisation. L’artiste a de quoi regretter d’avoir voulu rendre hommage à la Nouvelle-Orléans et dénoncer l’insécurité qui y règne...

Qu'en pensez-vous ?