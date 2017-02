Rick Ross dévoile ‘’Summer 17’’ !

En attendant la sortie de son projet, nous vous proposons de déguster ce chocolat.

Rozay continue de dévoiler petit à petit des morceaux de son prochain projet « Rather You Than Me ». A 41 ans, le MC continue de prouver qu’il est bien présent ! Le regard déjà pointé vers l’été, Rick Ross a juste hâte de compter ‘la maille ‘ avec tous ses amis qu’il veut voir riche.

Produit par Beat Billionaire, découvrez « Summer 17 ».

