Le Saint Pablo Tour pourrait bientôt reprendre !

Kanye West se sent beaucoup mieux.

Inutile de vous le présenter, Kanye West est l’un des rappeurs qui possède le plus de tubes aux Etats-Unis. De retour en studio, le rappeur de 39 ans serait également prêt à remonter sur scène.

Souvenez-vous, le 19 novembre dernier, son Saint Pablo Tour a été annulé en raison de d’une crise paranoïaque et d’un état dépressif.

Sa tournée nord-américaine pourrait bien reprendre très prochainement, le rappeur dit se sentir beaucoup mieux et quel est le meilleur moyen de gérer ses peurs et ses angoisses que de dévoiler de nouveaux morceaux… ? C’est en tout cas ce qu’affirme "E !", d’ici quelques semaines le mari de Kim Kardashian devrait dévoiler des nouveautés afin de prouver qu’il est encore dans le game !

D'ailleurs, selon une source proche « Kanye a quelques projets surprises en préparation qui impliquent de la musique et des concerts pour ce printemps et cet été. Plus, il bosse sur sa ligne de vêtements et quelques collaborations. »