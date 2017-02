Nas va produire ‘’ Street Dreams’’ une série retraçant son parcours.

Une news qui va faire beaucoup de bruit !

C’est une news qui va faire beaucoup de bruit et c’est avec le sourire qu’on vous annonce que Nas va produire une mini-série intitulée Street Dreams en référence à son célèbre morceau. Elle retracera son parcours et sa carrière artistique. Le site américain Deadline révèle que le network BET a commandé un pilot d'une heure et a annoncé que le synopsis s’intéressera au parcours d’un jeune homme des cités du Queens bridge devenu rappeur célèbre. Elle sera produite par lui-même et réalisée par Jonathan Levine. On ne connait pas encore l’identité de l’acteur qui interprètera le rappeur.

Êtes-vous impatient ?